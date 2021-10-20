В Барнауле 20 октября открывают движение по Старому мосту

Мост был закрыт с января прошлого года. Фото: УПРДОР «Алтай»

В среду, 20 октября, в Барнауле откроют для движения Старый мост. Он был закрыт на ремонт почти два года, сообщалось ранее в Минтрансе Алтайского края.

Мост был закрыт в январе прошлого года. Рабочие за этой время провели капитальный ремонт конструкции: смонтировали новые железобетонные балки, заменили плиты проезжей части. Ремонт проходил с использование самых передовых технологий. Так, к примеру, деформационные швы рассчитаны на поглощение вибрации. Стоимость работ составила более одного млрд рублей.

Подрядчик обещает, что обновленный мост прослужит не меньше полувека.