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Общество20 октября 2021 7:53

В Барнауле 20 октября открывают движение по Старому мосту

Водители ждали этого события около двух лет
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Мост был закрыт с января прошлого года. Фото: УПРДОР «Алтай»

Мост был закрыт с января прошлого года. Фото: УПРДОР «Алтай»

В среду, 20 октября, в Барнауле откроют для движения Старый мост. Он был закрыт на ремонт почти два года, сообщалось ранее в Минтрансе Алтайского края.

Мост был закрыт в январе прошлого года. Рабочие за этой время провели капитальный ремонт конструкции: смонтировали новые железобетонные балки, заменили плиты проезжей части. Ремонт проходил с использование самых передовых технологий. Так, к примеру, деформационные швы рассчитаны на поглощение вибрации. Стоимость работ составила более одного млрд рублей.

Подрядчик обещает, что обновленный мост прослужит не меньше полувека.