Больше 500 барнаульцев отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва

Он проходит с 1 октября до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 октября проходит осенний призыв на военную службу. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до конца года в армию призовут более 500 барнаульцев.

В военкомате Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов в целях эпидбезопасности разделили потоки посетителей, чтобы люди не пересекались меду собой. В кабинетах установлены рециркуляторы, а члены комиссии работают в масках и перчатках. На полу нанесена разметка для дистанцирования.

- В здании военного комиссариата специально разделены потоки тех, кто идёт на призывную комиссию, и тех, кто обращается по иным вопросам. На входе установлен санитайзер, всеми присутствующими в помещении используются средства индивидуальной защиты, соблюдаются нормы социального дистанцирования, - отметил замглавы администрации города, председатель комиссии Юрий Еремеев.

В городе уже прошла первая отправка к месту службы. Первыми пошли служить призывники, которые находятся в тяжелой семейной ситуации: у которых есть дети или родители пенсионного возраста.

Призывную комиссию для отбора в Президентский полк тоже уже прошел предварительный отбор. На комиссию сейчас вызвано больше 600 человек, призвано уже около 200.