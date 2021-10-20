Алтайские депутаты рассмотрят вопрос об увеличении курортного сбора

Сумму предлагают увеличить с 30 до 50 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания рассмотрят вопрос об увеличении курортного сбора. Как сообщает «Банкфакс», вопрос внесен в повестку следующей сессии, назначенной на конец октября.

В начале июля прошлого года депутаты поддержали временную отмену сбора. Деньги собирали с туристов в Белокурихе в рамках федерального эксперимента. А на период 2021-2022 сумму сбора временно снизили с 50 до 30 рублей. Теперь же депутаты предлагают вернуть прежний уровень.

- Как указано в пояснительной записке к законопроекту, работа курортной отрасли и заполняемость объектов размещения в Белокурихе стабилизировались. В ведомстве напомнили, что средства от сбора идут на развитие туристической инфраструктуры города, и его возвращение на прежний уровень увеличит доходы, которые пойдут на эти цели, на 11 млн рублей, - отмечает издание.

С докладом о проекте выступит начальник управления по туризму Евгений Дешевых. Законопроект предлагают принять в двух чтениях.