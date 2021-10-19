За сутки в Алтайском крае умерли 29 человек с коронавирусом

Общее число умерших с ковидом – 5953 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 29 пациентов с COVID-19. Все они скончались из-за коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Общее число умерших с коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 5953, в том числе 4632 случая от COVID-19, 1321 – иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также растет. С начала пандемии в регионе их число составляет 83471 человек.

Из общего числа заболевших 906 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 52574 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 83 471 заболевшего: 18158 – у больных внебольничной пневмонией, 56375 – у заболевших ОРВИ, в 8938 случаях – бессимптомное течение.