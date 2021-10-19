Четыре новых памятника природы создали на Алтае

Создали новые памятники природы краевого значения – «Озеро Клюквенное», «Степные сопки у Локтя», «Башмачковая роща», а также «Еландинские камушки». Фото: минприроды Алтайского края

Для охраны редких и исчезающих растений и животных в Алтайском крае создали новые памятники природы краевого значения – «Озеро Клюквенное», «Степные сопки у Локтя», «Башмачковая роща», а также «Еландинские камушки». Об этом сообщает минприроды регоина.

– Памятник природы «Степные сопки у Локтя» в Локтевском районе создали для сохранения ряда редких и уязвимых видов растений, преимущественно связанных со степными экосистемами. Также территория памятника природы необходима для сохранения степного орла и филина, – отметили в ведомстве.

А на территории памятника природы «Озеро Клюквенное» в Первомайском районе представлено сразу несколько типов растительности. На площади менее 3 гектаров произрастает 269 видов растений из 60 семейств.

Придание территории статуса памятника природы «Башмачковая роща» в Целинном районе обеспечит сохранение типичных и уникальных природных комплексов участка колочных лесов и остепненных лугов лесостепи Бийско-Чумышской возвышенности.

На территории памятника природы «Еландинские камушки» в Целинном районе можно увидеть зональные лесостепные ландшафты Бийско-Чумышской возвышенности. Значимость места обусловлено наличием редких в регионе видов растений.