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Политика19 октября 2021 12:05

По инициативе СК глава Бийска может лишиться должности

Заседание Думы Бийска пройдет в октябре
Герман Архаров
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Александр Студеникин

Александр Студеникин

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В октябре Дума Бийска рассмотрит вопрос соответствия занимаемой должности мэра Александра Студеникина. Всего в повестку включены около 20 вопросов, пишет «Бийский рабочий».

– Следственный комитет выступает с предложением рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности главы города. Причина - дома на улице Спекова, в 2021 году признанные непригодными для проживания, – отмечает издание.

В администрации уже подготовили ответ: есть программа по расселению жителей помещений, признанных непригодными, под которую выделили почти 100 млн рублей. В мэрии добавили, что в случае несогласия с доводами представления следователей, депутаты Думы могут отказать в инициировании отставки главы алтайского наукограда.