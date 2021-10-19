По инициативе СК глава Бийска может лишиться должности

Александр Студеникин
Фото: газеты «Бийский рабочий»
В октябре Дума Бийска рассмотрит вопрос соответствия занимаемой должности мэра Александра Студеникина. Всего в повестку включены около 20 вопросов, пишет «Бийский рабочий».
– Следственный комитет выступает с предложением рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности главы города. Причина - дома на улице Спекова, в 2021 году признанные непригодными для проживания, – отмечает издание.
В администрации уже подготовили ответ: есть программа по расселению жителей помещений, признанных непригодными, под которую выделили почти 100 млн рублей. В мэрии добавили, что в случае несогласия с доводами представления следователей, депутаты Думы могут отказать в инициировании отставки главы алтайского наукограда.