Жителя Камня-на-Оби обвиняют в убийстве знакомой

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местной жительницы. Ему уже предъявили обвинение, сообщает краевой Следком

– По данным следствия, днем 2 октября компания знакомых распивала спиртные напитки в одном из домов города Камень-на-Оби. В ходе застолья между гостем и хозяйкой дома произошла ссора, по незначительному поводу. В результате обвиняемый, взяв кухонный нож, нанес знакомой не менее трех ударов в область жизненно важных органов, – отметили в ведомстве.

От полученных повреждений на следующий день 41-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину заключили под стражу. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.