В алтайской медсфере возможны кадровые перестановки

Речь идет про Диагностический центр региона, АГМУ, а также будущую объединенную больницу БСМП-2 Фото: Олег УКЛАДОВ

В сфере здравоохранения Алтайского края планируются кадровые изменения. Речь идет про Диагностический центр региона, АГМУ, а также будущую объединенную больницу БСМП-2, пишет «Банкфакс»

– Минздрав Алтайского края, по данным источников ИА «Банкфакс», решил отказаться от намерения сделать Сергея Воронкина главврачом новой многопрофильной больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, которая будет функционировать на базе объединившихся городских больниц № 12 и № 11. Как рассказали инсайдеры, в ведомстве уже прочат на это место другого управленца из Алейска. В то же время Воронкин, по имеющимся сведениям, должен уйти на повышение в министерство, – отмечает издание.

Кроме того, возможны новые кадровые назначения в Диагностическом центре Алтайского края и АГМУ.