В Алтайском крае мужчина надругался над 15-летней соседкой

Мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

28-летнего жителя Тальменского района признали виновным в совершении половых преступлений в отношении 15-летней соседки. Об этом сообщает краевой Следком.

– Следствием и судом установлено, что утром в начале декабря 2020 года в своем доме в одном из сел Тальменского района осужденный совершил половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения в отношении 15-летней соседки, – отметили в ведомсте.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. В ходе следствия он не признал свою вину. Его приговорили к 15 годам 6 месяцев лишения свободы с в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.