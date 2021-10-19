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Происшествия19 октября 2021 8:12

В Алтайском крае мужчина надругался над 15-летней соседкой

Жителя региона осудили
Герман Архаров
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Мужчина не признал свою вину

Мужчина не признал свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

28-летнего жителя Тальменского района признали виновным в совершении половых преступлений в отношении 15-летней соседки. Об этом сообщает краевой Следком.

– Следствием и судом установлено, что утром в начале декабря 2020 года в своем доме в одном из сел Тальменского района осужденный совершил половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения в отношении 15-летней соседки, – отметили в ведомсте.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. В ходе следствия он не признал свою вину. Его приговорили к 15 годам 6 месяцев лишения свободы с в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.