ВТБ повышает доходность по вкладу «История успеха»

ВТБ увеличивает ставку по вкладу «История успеха». Клиенты могут получить максимальную доходность с учетом акции «Время – деньги», капитализации процентов и подключенной опции «Сбережения» к Мультикарте.

Получить максимальную доходность по депозиту вкладчики могут, разместив новые для банка средства не позднее 31 декабря 2021 года и воспользовавшись акцией «Время – деньги». При этом вклад не должен быть закрыт досрочно до 31 марта следующего года. Клиенты получат вознаграждение на новые денежные средства в с 16 по 30 апреля 2022 года.

Увеличить доходность по вкладу еще на 1 п. п., можно за счет подключения опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по Мультикарте ВТБ.

«Сегодня интерес россиян к классическим сберегательным продуктам снова растет. Постепенное повышение ключевой ставки регулятором усиливает этот тренд, позволяя игрокам выводить на рынок все более доходные для населения продукты. Наш вклад позволяет получить доход даже при досрочном расторжении договора и является одним из лучших предложений на рынке при размещении средств на 1,5 года», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Стартовая сумма размещения на вкладе «История успеха» составляет 30 тысяч рублей, договор действует 18 месяцев. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно - в форме капитализации на счет вклада или на отдельный счет по выбору клиента.

При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются. Условие капитализации процентов в этом случае не применяется. Таким образом, клиент может получить доход, даже если закрыл депозит досрочно.