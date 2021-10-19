Барнаульцы сообщили о похищении человека

Все произошло у ТРЦ "Европа" Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула сообщили о похищении человека, которое якобы произошло 18 октября у ТРЦ "Европа". По информации пользователей, мужчину посадили в его же автомобиль и увезли, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

– Сегодня в 16:15 по адресу Павловский тракт 251в ТЦ Европа двое неизвестных насильно посадили в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении, – написали пользователи.

Через некоторое время в социальных сетях появились сообщения о том, что мужчина найден и жив. По информации пользователей, якобы его бросили в машине.

В МВД Барнаула сообщили, что проверяют информацию о произошедшем.