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Происшествия19 октября 2021 6:56

Барнаульцы сообщили о похищении человека

Герман Архаров
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Все произошло у ТРЦ "Европа"

Все произошло у ТРЦ "Европа"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула сообщили о похищении человека, которое якобы произошло 18 октября у ТРЦ "Европа". По информации пользователей, мужчину посадили в его же автомобиль и увезли, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

– Сегодня в 16:15 по адресу Павловский тракт 251в ТЦ Европа двое неизвестных насильно посадили в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении, – написали пользователи.

Через некоторое время в социальных сетях появились сообщения о том, что мужчина найден и жив. По информации пользователей, якобы его бросили в машине.

В МВД Барнаула сообщили, что проверяют информацию о произошедшем.