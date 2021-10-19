На Алтае предложили продлить осенние каникулы в школах до двух недель

В качестве примера депутат АКЗС привел школы другого региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат АКЗС Александр Молотов предложил продлить до двух недель осенние каникулы в школах региона в связи с пандемией коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– С учетом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель - эта мера и на борьбе с коронавирусом положительно скажется и на экономику отрицательно не повлияет, – написал Молотов.

В качестве примера депутат АКЗС привел школы Ивановской области, где дети уже с 25 октября уходят на двухнедельные каникулы.

Напомним, в Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили более 83 тыс. зараженных COVID-19.