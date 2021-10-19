Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Барнауле

Автомобили получили серьезные повредения Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Вечером 18 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина в Барнауле столкнулись автомобиль Mitsubishi и машина сокрой помощи. В аварии пострадали два человека, сообщает региональное управление МВД.

– По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств травмы получили женщина-фельдшер, находившаяся в автомобиле скорой помощи на пассажирском сиденье. А также водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, мужчина 1974 года рождения. Пострадавших доставили в больницу, – отметили в ведомстве.

Известно, что за рулем машины скорой помощи находился мужчина 1962 года рождения. Других пассажиров людей, кроме фельдшера в автомобиле не было. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали безопасность дорожного движения. Вечером полицейские организовали объезд этого участка.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.