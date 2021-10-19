Погода в Алтайском крае 19 октября 2021: без осадков и до +17 градусов

В Барнауле днем 19 октября будет +10…+12 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 19 октября, в Алтайском крае воздух прогреется до +7…+12 градусов, местами до +17 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В Алтайском крае будет без осадков. В утренние часы местами туман, гололедные явления. В регионе ожидается юго-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 19 октября будет +10…+12 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с