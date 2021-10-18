Житель Бийска попытался дать взятку полицейскому

Мужчина просил не документировать обстоятельства правонарушения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мужчина предстанет перед судом за попытку дать взятку должностному лицу, сообщает региональный Следком. Дело рассмотрят по ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В августе этого года мужчину в алкогольном опьянении задержал сотрудник полиции. Подозреваемый попытался при помощи взятки избежать административной ответственности. Мужчина просил не документировать обстоятельства правонарушения, но у него ничего не получилось, потому что полицейский отказался принять взятку.

Следователи собрали доказательства преступления, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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