В Барнауле снесли аварийный дом на улице Фомина

В 2021 году из бюджета города выделили 18,3 млн рублей на снос аварийных домов. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле снесли аварийный дом по адресу улица Фомина, 62, сообщает пресс-служба Администрации города. В нем было восемь квартир.

Жителей дома окончательно рассели в сентябре этого года, а конструкцию здания начали разбирать 8 октября. На данный момент с территории осталось вывезти строительный мусор.

- В Барнауле продолжаются работы по ликвидации жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Расселенные дома необходимо сносить по многим причинам: в первую очередь - для обеспечения безопасности горожан, - пишут на сайте.

Добавим, что в 2021 году из бюджета города выделили 18,3 млн рублей на снос аварийных домов. Ликвидировали уже 13, включая дом на улице Фомина,62. До конца года планируют приступить к сносу еще четырех аварийных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура ускорит расселение аварийного дома на Интернациональной в Барнауле

Этот дом построили в 1907 году (подробнее)