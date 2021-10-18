На Алтае выявили 369 новых случаев COVID-19

Больше всего новых заболевших выявили в Барнауле, Бийске и Усть-Калманском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Выздоровело 68 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-26.

Больше всего новых заболевших выявили в Барнауле (87), Бийске (52) и Усть-Калманском районе (30).

В больницах на лечении с подтвержденным коронавирусной инфекцией находятся 3 528 пациентов, из них тяжелобольные – 790 человек, подключено к аппаратам ИВЛ – 277. Свободных мест в ковидных госпиталях осталось 478.

В Алтайском крае на 18 октября 675 840 человек полностью привиты от COVID-19, повторно прошли вакцинацию 9 136.

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