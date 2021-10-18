Власти Бийска показали фото из перегруженных ковидных госпиталей

Многие пациенты подключены к аппаратам ИВЛ.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Власти Бийска показали переполненные ковидные госпитали. Видео из фотографий опубликовали на странице города во ВКонтакте.
По фотографиям видно, что все койки заняты, многие пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. На лечении в больницах Бийска находятся более 600 человек с подтвержденным COVID-19.
- Врачи ковидных госпиталей сутками не видят родных и близких, чтобы дать шанс выжить заболевшим, - пишут на странице.
Напомним, что ранее мы уже рассказывали, что в Бийске ввели новое помещение под морг и расширили городское кладбище в связи с ростом числа умерших.
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