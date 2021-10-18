Четыре ребенка пострадали при пожаре на Алтае

Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ночью 17 октября в частном доме в селе Залесово произошел пожар, сообщает региональная Прокуратора. От огня пострадали шесть человек, четверо из них – дети.

Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. По предварительным данным причина возгорания – замыкание электропроводки.

Прокуратура Залесовского района проводит проверку, после которой дадут оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также условиям проживания детей в семье.

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