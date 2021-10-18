Губернатор Алтайского края назначил своего нового представителя в АКЗС

Чиновница уже приступила к выполнению обязанностей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Наталью Кувшинову своим представителем в АКЗС. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
Губернатор обнародовал свое решение сегодня, 18 октября. Чиновница уже приступила к выполнению обязанностей. Напомним, что ранее этот пост занимала Стелла Штань, которая получила условный срок в три года за мошенничество в особо крупном размере.
Добавим, что Наталья Кувшинова была депутатом Государственной думы VII созыва от фракции «Единая Россия».
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