Губернатор Алтайского края назначил своего нового представителя в АКЗС

Чиновница уже приступила к выполнению обязанностей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Наталью Кувшинову своим представителем в АКЗС. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Губернатор обнародовал свое решение сегодня, 18 октября. Чиновница уже приступила к выполнению обязанностей. Напомним, что ранее этот пост занимала Стелла Штань, которая получила условный срок в три года за мошенничество в особо крупном размере.

Добавим, что Наталья Кувшинова была депутатом Государственной думы VII созыва от фракции «Единая Россия».

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