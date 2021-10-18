В Алтайском крае перекроют три участка дорог из-за военных колонн

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. ФОТО: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае 18 октября временно перекроют три участка автодорог, сообщает региональная ГИБДД. Это связано с движением военных колонн.

Проезд будет перекрыт для всех видов транспорта с 16:55 до 19:55 на участках: «а/д Бобровка — Рассказиха», «Бобровка — Фирсово — автодорога Р-256 — Б. Ключи», «Лесное — Фирсово — автодорога Р-256 — Б. Ключи».

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения проявить терпение и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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