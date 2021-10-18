На Алтае подешевели некоторые социально значимые продукты

Картофель подорожал на 17,6 %. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние пять недель в Алтайском крае фиксируют снижение цен на некоторые социально значимые продукты. Информацию приводит региональное министерство экономического развития.

С начала октября почти на 5% снизилась цена на мороженую рыбу, килограмм стал дешевле на 8,59 рублей. Также цены снизились на морковь на 3,1 %, капусту на 2,8%, яблоки на 2,3% и репчатый лук на 1,7%.

Есть продукты, которые, наоборот, подорожали, например, на 17,6 % стал дороже картофель, на 14% помидоры и на 6,1 % куриные яйца, тем не менее цены на эти товары все равно остаются минимальными по Сибири.

- Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири и на 21 товар – ниже среднероссийского уровня, - пишут на сайте.

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