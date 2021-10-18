В Барнауле пройдет донорская акция

Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи, а также жителей края к теме донорства Фото: из архива компании

Краевая социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» пройдет с 18 по 22 октября в Барнауле.

Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи, а также жителей края к теме донорства. Акция уже прошла в Рубцовске и Бийске. Донорами крови стали 300 человек.

18 октября в акции примут участие студенты технического вуза, 19 октября приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 20 октября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 21 октября – день для бойцов студенческих отрядов и 22 октября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры. Расписание является ориентировочным, участники могут приходить также в удобный для них день. В акции могут принять участие студенты колледжей.

Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи, а также жителей края к теме донорства Фото: из архива компании

С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.

Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха, сувенир.

Подробная информация размещена в официальной группе акции Вконтакте https://vk.com/yadonorbarnaul.

Организаторы акции: АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Алтайский краевой центр крови.