Алтайские инваспортсмены стали вторыми на первенстве России по шахматам

Победительницей первенства страны среди спортсменок до 17 лет стала Татьяна Кузнецова из Барнаула. ФОТО: «Алтайский спорт»

Алтайские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата заняли призовое место на первенстве России по шахматам, сообщает «Алтайский спорт». Соревнования прошли в селе Покровском Одинцовского района Московской области.

Наши шахматисты стали вторыми в общекомандном зачете, уступили москвичам по дополнительным показателям. Очков было набрано одинаковое количество. Также ребята привезли награды, которые завоевали в личном зачете.

- В состязаниях юношей барнаулец Артём Паутов (1 разряд) занял третье место среди шахматистов до 19 лет, а Савелий Волокитин (1 разряд) из села Советское стал серебряным призёром среди шахматистов до 17 лет. Новая звёздочка зажглась на российском шахматном небосклоне в соревнованиях девушек: победительницей первенства страны среди спортсменок до 17 лет стала Татьяна Кузнецова из Барнаула, - пишут на сайте.

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