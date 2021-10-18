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Общество18 октября 2021 4:57

На Алтае возбудили 40 уголовных дел по обнаружению поддельных купюр

Полицейские в Бийске проверили, смогут ли продавцы определить «фальшивку»
Антонина Лышова
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Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег квалифицируется статьей 186 УК РФ.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег квалифицируется статьей 186 УК РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за 2021 год уже возбудили 40 уголовных дел по фактам обнаружения поддельных денежных купюр, сообщает региональное ГУ МВД. В Бийске полицейские проверили, смогут ли продавец отличить настоящую купюру от поддельной.

- Купюру номиналом 5 000 рублей оперативный сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Бийска передает подставному покупателю. Ее задача - попытаться рассчитаться за товар «фальшивкой», - пишут в ведомстве.

В аптеке фармацевт попыталась «на глаз» определить подлинность, но это у нее не получилось, она приняла поддельную купюру. Проверку не прошел и продавец в овощной лавке. Полицейские провели инструктажи и озвучили алгоритм правильных действий в случае обнаружения поддельных банкнот во всех объектах, которые посетили, а также объяснили ошибки, которые совершили продавцы.

Напомним, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег квалифицируется статьей 186 УК РФ.

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