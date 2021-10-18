В Алтайском крае 18 октября обещают теплую и солнечную погоду

В Барнауле температура воздуха составит + 10, +12 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 октября обещают теплую погоду, температура воздуха составит +7, +12 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. В некоторых южных районах обещают до +17 градусов.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, могут быть порывы до 13 метров в секунду. В утренние часы возможен туман, а днём будет солнечно.

Осадков не будет и в Барнауле. Температура воздуха составит + 10, +12 градусов, ветер будет умеренный 2-7 метров в секунду.