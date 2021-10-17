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Здоровье17 октября 2021 14:51

Коллективный иммунитет к ковиду на Алтае приблизился лишь к 40%

В настоящий момент полностью привиты больше 675 тысяч человек
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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В настоящий момент полностью привиты больше 675 тысяч человек

В настоящий момент полностью привиты больше 675 тысяч человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду составляет 36%. Такие данные публикует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В настоящий момент в крае полностью привиты больше 675 тысяч человек, еще 41939 жителей края получили первый компонент вакцины.

Ранее эпидемиологи сообщали, что для победы над инфекцией необходим показатель в 80%. Таким образом край не выполнил план даже на половину.

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