Коллективный иммунитет к ковиду на Алтае приблизился лишь к 40%

В настоящий момент полностью привиты больше 675 тысяч человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду составляет 36%. Такие данные публикует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
В настоящий момент в крае полностью привиты больше 675 тысяч человек, еще 41939 жителей края получили первый компонент вакцины.
Ранее эпидемиологи сообщали, что для победы над инфекцией необходим показатель в 80%. Таким образом край не выполнил план даже на половину.
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