30 больных ковидом скончались за сутки в Алтайском крае

Число умерших приближается к 6000 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили сразу 30 летальных исходов пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Судя по статистике краевого опештаба, 23 случая напрямую связаны с коронавирусной инфекцией.

- Всего умерли 5 896 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 319 человек (+ 7); коронавирусная инфекция – 4 577 человек (+ 23), - подчеркнули в штабе.

Также за сутки зарегистрировали еще 360 фактов заражения ковидом, общее число заболевших превышает 82,7 тысячи человек. Выздоровело за сутки 68 пациентов, за все время – 60412 человек.

В ковидных госпиталях региона сейчас лечатся 3545 пациентов с ковидом и 434 пациента с вирусной пневмонией. На дому под наблюдением находятся 26 бессимптомных вирусоносителей и 242 пациента с пневмонией.

Прививается на 17 октября 726400 человек, 41 939 из них получили пока лишь первый компонент, 675379 – оба. Еще 9082 жителя края ревакцинировались.

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