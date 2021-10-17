В Барнауле за три года создали почти 5 тысяч мест в детских садах

Накануне закончилось строительство еще одного детского сада Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле ввели в эксплуатацию четвертый в этом году детский сад. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего за три года в краевой столице создано порядка пяти тыс. мест для детей.

«Строительство детского сада-ясли по адресу: ул. Фурманова, 22 осуществлялось в рамках национального проекта «Демография». На эти цели направлено почти 193 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 134 млн рублей, краевой бюджет – 50 млн рублей, городской бюджет – 8,5 млн рублей», - отметили в мэрии.

Новый детский сад рассчитан на 140 человек, группы начнут комплектовать уже в декабре этого года. Также продолжается возведение учреждение на 330 мест, его сдадут в 2022 году. Всего из пяти тыс. мест в садах, созданных с 2018 по 2021 год, больше двух тыс. – для малышей ясельного возраста.