Алтайского полицейского удостоили награды за спасение ребенка из колодца

Сергей Аксенов услышал крик матери ребенка и бросился на помощь. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай наградили сотрудника МВД за спасение девочки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, Сергей Аксенов услышал крик матери ребенка и бросился на помощь.

История произошла еще в марте. Инструктор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом МВД по Республике Алтай, майор внутренней службы Сергей Аксенов отвез сына на тренировку. Выйдя из автомобиля, он услышал, как женщина зовет на помощь. Оказалось, что её дочь провалилась в водосливный четырехметровый колодец с холодной водой – крышка люка была повреждена.

- Увидев ребенка, находившегося на дне колодца, сотрудник органов внутренних дел среагировал решительно и молниеносно. Оценив обстановку, он нашел буксировочной трос у водителей на автостоянке, обвязавшись которым, спустился в колодец и достал девочку, которую впоследствии доставили в Республиканскую детскую больницу с признаками переохлаждения, - отметили в полиции.

Самого мужчину помогли поднять житель Горно-Алтайска Андрей Чернышев и сын полицейского, а также другие очевидцы ЧП. За спасение ребенка мужчину наградили медалью МВД «За смелость во имя спасения».

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