В Барнауле водитель умер за рулем и врезался в столб

В Госавтоинспекции города уже прокомментировали происшествие. Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул"

Утром 17 октября на Змеиногорском тракте водитель иномарки скончался прямо за рулем. Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», автомобиль без управления врезался в электроопору.

В Госавтоинспекции города уже прокомментировали происшествие. Так, водителю-мужчине 1953 года рождения за рулем автомобиля Nissan стало плохо во время движения. Авто переехал через трамвайные пути и врезалось в столб, причем электроопора серьезно наклонилась после удара.

- Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть водителя. Столкновения транспортных средств не произошло, посторонние лица в результате ДТП не пострадали, - подчеркнули в ведомстве.

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