Юным танцорам из Рубцовска нужна в помощь в финансировании поездки в Париж

Требуется 1,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Рубцовский коллектив детской студии танца «Жар-птица» пригласили выступать в Париже на международном конкурсе. Однако сумму, необходимую для поездки, студия не потянет. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, всего требуется полтора млн рублей.

Весной этого года ребята стали лауреатом второй степени конкурса «Танцемания», который проходил в Москве в рамках Всемирного Конгресса по танцевальным исследованиям. В итоге ребят и еще 55 коллективов со всей России пригласили для выступления во дворце ЮНЕСКО в Париже на Международном конкурсе хореографического искусства имени Мариуса Петипа.

Чтобы отправить во Францию 19 человек (сами ребята, их руководители и медики), нужно полтора миллиона рублей. Город такую сумму выделить не сможет. В связи с этим руководство коллектива обратилось к неравнодушным для оказания спонсорской помощи.