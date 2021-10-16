В Барнауле мошенник украл 300 тысяч у женщины

Незнакомец убедил женщину оформить кредит. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле устанавливают личность мошенника, который украл у 33-летней женщины 300 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Потерпевшая подала заявление в полицию.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили с незнакомого номера якобы от лица сотрудника банка. Жительнице Барнаула сообщили, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги. Незнакомец ввел женщину в заблуждение, убедил оформить кредит и перевести средства на специальный безопасный счет. Потом мужчина пытался уговорить её взять еще один кредит, но женщина заподозрила неладное и прекратила разговор.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - пишут в ведомстве.

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