В Молодёжном театре Алтая готовятся к премьере

Билеты уже есть в продаже. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Молодёжном театре Алтая 12, 13 и 14 ноября на камерной сцене состоятся премьерные показы спектакля «Крахмальная, 92» по повести Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким», сообщает региональное Минкультуры. Режиссер спектакля - Бениамин Коц.

Главный герой спектакля хотел быстрее стать взрослым, но, когда вырос, понял, что это не оправдало его ожидания.

- Единственный способ хотя бы ненадолго снова стать маленьким – просто вспоминать, что с тобой происходило много лет назад. «Крахмальная, 92» – история о воспоминаниях детства, о большом мире маленьких людей, о первой любви, о детской правде во взрослом мире, - пишут на сайте.

Билеты уже есть в продаже. Телефон кассы театра: 50-35-03.

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