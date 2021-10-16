В Барнауле откроют еще один «Макдоналдс»

Первый «Макдоналдс» появился в Барнауле в 2016 году. ФОТО: скриншот аккаунта ТЦ «Весна» в Instagram
В Барнауле откроют третий ресторан сети фастфуда «Макдоналдс». Он появится в торговом центре «Весна». Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на Instagram ТЦ.
В торговом центре уже идут подготовительные работы. Еще не известна точная дата запуска, но открытие должно состоятся в ближайшее время.
Добавим, что первый «Макдоналдс» появился в Барнауле в 2016 году. Его открыли в торговом центре «Лето». Уже через год начала работать еще одна площадка в ТЦ «Галактика».
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