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Общество16 октября 2021 15:12

В Барнауле откроют еще один «Макдоналдс»

Он появится в торговом центре «Весна»
Антонина Лышова
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Первый «Макдоналдс» появился в Барнауле в 2016 году. ФОТО: скриншот аккаунта ТЦ «Весна» в Instagram

Первый «Макдоналдс» появился в Барнауле в 2016 году. ФОТО: скриншот аккаунта ТЦ «Весна» в Instagram

В Барнауле откроют третий ресторан сети фастфуда «Макдоналдс». Он появится в торговом центре «Весна». Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на Instagram ТЦ.

В торговом центре уже идут подготовительные работы. Еще не известна точная дата запуска, но открытие должно состоятся в ближайшее время.

Добавим, что первый «Макдоналдс» появился в Барнауле в 2016 году. Его открыли в торговом центре «Лето». Уже через год начала работать еще одна площадка в ТЦ «Галактика».

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