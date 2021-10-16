На Алтае зарегистрировали 350 новых случаев COVID-19

Свободных коек в больницах осталось 400. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Выздоровело 75 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19-24.

Больше всего новых заболевших в Барнауле (104), Бийске (33) и Рубцовске (35). По состоянию на 16 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией 3 549 человек. На данный момент в крае развернуто 4 393 коек, к кислороду имеют подключение 3 270, с ИВЛ – 344. Свободных мест осталось 400.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 82 368 человек, в т. ч. 6142 детей. Выздоровели 60 344 человек. Всего умерли 5 866 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 312 человек; коронавирусная инфекция – 4 554 человек, - пишет оперштаб.

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