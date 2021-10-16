В Барнауле проехал необычный свадебный кортеж из грузовиков

Машины проезжали на пересечении улиц Власихинской и Лазурной. ФОТО: скриншот публикации сообщества «Инцидент Барнаул»

В Барнауле заметили кортеж из грузовиков, украшенных в честь свадьбы. Фото опубликовано на странице сообщества «Инцидент Барнаул». Машины проезжали утром 16 октября на пересечении улиц Власихинской и Лазурной. Тягачи были украшены воздушными шарами и лентами.

- Вот такой необычный свадебный кортеж. Совет да любовь молодоженам! - пишут на странице.

В комментариях под постом молодой семье желают счастья и благополучия, многие пользователи оценили оригинальную идею молодоженов.

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