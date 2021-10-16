На Алтае естественная убыль населения выросла в полтора раза

Число умерших составило 26 886 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет естественная убыль населения. С января по август 2021 года она выросла в 1,5 раза, данные опубликовал Алтайкрайстат.

Так в 2020 году за период с января по август родились 13 222 человек, в этом году - 12 605. Число умерших за 2020 год составило 21 256, а в 2021 году - 26 886. Таким образом убыль населения в прошлом году была 8 034 человек, а в 2021 году - 14 281, что в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Отметим, что также выросло число разводов по сравнению с прошлым годом с 6 194 до 6 901, но и число браков тоже увеличилось на 1 315.

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