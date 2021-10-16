В Барнауле пройдет масштабная донорская акция

На площади Сахарова мобильная станция по переливанию крови будет работать с 8 часов 30 минут до 12 часов. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле с 18 по 22 октября будет проходить социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!», сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края. Такие мероприятия уже провели в Рубцовске и Бийске, донорами стали 300 человек.

Студенты технического университета смогут сдать кровь 18 октября, а обучающиеся классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института - 19 октября. В акции 20 октября примут участие студенты педагогического и аграрного университетов, а 21 октября - бойцы студенческих отрядов. К акции присоединятся 22 октября институт культуры, Алтайский филиал РАНХиГС.

Кровь смогут сдать все желающие, участники получат справку на день отдыха, сувенир и компенсацию на питание. На площади Сахарова мобильная станция по переливанию крови будет работать с 8 часов 30 минут до 12 часов.

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