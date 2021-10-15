На несколько дней в Барнауле ограничат движение по участку улицы Папанинцев

Участок улицы будут восстанавливать после ремонта теплосетей Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 16 октября в Барнауле перекроют движение транспорта на участке улицы Папанинцев, сообщают в пресс-службе мэрии.

- Ограничение будет действовать от здания №172 до дома №168, - уточняют в администрации.

Оно будет действовать с 8.00 субботы до 6.00 понедельника, 18 октября. Это связано с благоустройством дорожного участка после ремонта теплосетей. В эти же дни завершается восстановление участка переулка Ядринцева.

Движение автобусного маршрута №41 будет восстановлено по прежней схеме с 18 октября.