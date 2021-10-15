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Общество15 октября 2021 14:34

На несколько дней в Барнауле ограничат движение по участку улицы Папанинцев

Там будут ремонтировать дорогу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Участок улицы будут восстанавливать после ремонта теплосетей

Участок улицы будут восстанавливать после ремонта теплосетей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 16 октября в Барнауле перекроют движение транспорта на участке улицы Папанинцев, сообщают в пресс-службе мэрии.

- Ограничение будет действовать от здания №172 до дома №168, - уточняют в администрации.

Оно будет действовать с 8.00 субботы до 6.00 понедельника, 18 октября. Это связано с благоустройством дорожного участка после ремонта теплосетей. В эти же дни завершается восстановление участка переулка Ядринцева.

Движение автобусного маршрута №41 будет восстановлено по прежней схеме с 18 октября.