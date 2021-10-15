В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарки будут работать во всех районах Барнаула
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 16 октября, в Барнауле во всех районах города пройдут традиционные осенние продовольственные ярмарки, сообщают в мэрии.
- Там можно купить продукты предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края по сниженным ценам, - говорят организаторы.
Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
Железнодорожный район - проспект Ленина, 71;
Индустриальный район - улица 50 лет СССР, 51а;
Ленинский район - поселок Научный Городок, 31;
Октябрьский район - проспект Ленина, 152;
Центральный район - проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
Покупатели обязаны соблюдать социальный и масочный режим.