В Барнауле на стене детского сада нарисовали пилотажную группу «Стрижи»

Детский сад "Стрижи" Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На стене барнаульского детского сада №273 теперь красуется граффити в честь пилотажной группы «Стрижи», да и само дошкольное учреждение носит это же название, рассказывают в пресс-службе мэрии.

В прошлом году «Стрижи» прилетали на 290-летие Барнаула.

- Пилоты посетили воспитанников детского сада №273, который теперь носит название «Стрижи». Так возникла идея о создании тематического граффити, которую поддержали руководители сада и родители малышей, - рассказывают в администрации города.

Прежде чем приступить к оформлению стены, был проведен конкурс детских рисунков. Голосование проходило онлайн. В финал прошли три наброска, а далее их передали художникам, которые создали окончательный вариант граффити.

В настоящее время часть рисунка уже завершена. На нем изображен мальчик, который запускает самолетик, а также настоящий самолет.

- Маленький ребенок, который изображается на фасаде – символ добра, детства, чистоты. Есть в рисунке и важная патриотическая составляющая, - поясняет художник Николай Замятин.

По словам заведующей детским садом Светланы Резинкиной, работы завершат уже на этой неделе.