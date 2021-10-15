В Барнауле на стене детского сада нарисовали пилотажную группу «Стрижи»

Детский сад "Стрижи"
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
На стене барнаульского детского сада №273 теперь красуется граффити в честь пилотажной группы «Стрижи», да и само дошкольное учреждение носит это же название, рассказывают в пресс-службе мэрии.
В прошлом году «Стрижи» прилетали на 290-летие Барнаула.
- Пилоты посетили воспитанников детского сада №273, который теперь носит название «Стрижи». Так возникла идея о создании тематического граффити, которую поддержали руководители сада и родители малышей, - рассказывают в администрации города.
Прежде чем приступить к оформлению стены, был проведен конкурс детских рисунков. Голосование проходило онлайн. В финал прошли три наброска, а далее их передали художникам, которые создали окончательный вариант граффити.
В настоящее время часть рисунка уже завершена. На нем изображен мальчик, который запускает самолетик, а также настоящий самолет.
- Маленький ребенок, который изображается на фасаде – символ добра, детства, чистоты. Есть в рисунке и важная патриотическая составляющая, - поясняет художник Николай Замятин.
По словам заведующей детским садом Светланы Резинкиной, работы завершат уже на этой неделе.