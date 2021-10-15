В Барнауле на парковке гипермаркета колонок подрался с крысой

Драка на парковке в Барнауле (фото: скриншот видео со страницы https://vk.com/barneos22)

В четверг, 14 октября, в Барнауле на парковке гипермаркета «Леруа Мерлен» на Павловском тракте произошла драка колонка с крысой. Об этом рассказали очевидцы в паблике Barnaul22.

- Вчера на стоянке на Павловском тракте увидел необычную схватку! На видео вроде колонок поймал крысу, - рассказал автор видео.

Судя по всему, колонок, как представитель хищных млекопитающих, решил поохотиться на крысу, ведь куницы в дикой природе питаются грызунами. Однако при этом он не рассчитал, что добыча окажет активное сопротивление. По силам так они вообще похожи. Только ближе к концу ролика стало понятно, что колонок побеждает, так как он пытался утащить крысу.

Другие же участники сообщества с юмором отнеслись к ситуации:

- А крысяра-то ростом с колонка! Ужас, какие они у вас в городе жирные. Вот бы их в Китай, вот тебе и деньги!

- Что за люди пошли, стоит, снимает.. нет разнять, в полицию позвонить.

- Сплинтера бьют.

- Они из-за парковочного места сцепились?

- Крыса сказала, что это ее парковочное место, потому что она туда щебня привезла и вообще все в курсе, что она тут ставит.

- Опять кто-то подрезал на дороге?