На Алтае открыли Памятный знак в честь Героя Советского Союза Анатолия Кузьмина

Церемония открытия (фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Алтайского края)

В Быстроистокском районе Алтайского края состоялось открытие Памятного знака о присвоении МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» имени Героя Советского Союза Анатолия Наумовича Кузьмина, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Торжественное мероприятие посетил прокурор края Антон Герман.

- Анатолий Наумович уроженец села Верх-Ануйское и глубоко символично, что его имя присвоено школе. Мы гордимся каждым нашим ветераном, помня их подвиги и заслуги перед Отечеством, - подчеркнул он.

Кузьмин был в числе тех, кто в годы Великой Отечественной войны был призван на фронт. Он передал свои дела и ушел защищать Родину. Рядом с ним плечом к плечу было немало его коллег. Многие, увы, не вернулись, но их подвиг не был забыт. А те, кто пришел домой, уже в мирное время продолжили службу в прокуратуре.

Кроме того, в церемонии открытия знака приняли участие глава района Дмитрий Попов, глава Верх-Ануйского сельсовета Александр Бортников, а также учащиеся и коллектив школы, сотрудники прокуратуры региона и района и многие другие.