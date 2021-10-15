Из «Бирюзовой Катуни» выгоняют бестолковых резидентов

"Бирюзовая Катунь" Фото: Олег УКЛАДОВ

В защиту «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» продолжаются суды, которые расчищают территорию от резидентов, деятельность которых никак не проявилась, пишет «Банкфакс».

- По данным Арбитражного суда Алтайского края, 8 октября было вынесено решение в пользу регионального управления по туризму, которое требовало расторгнуть соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на территории АО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» с ООО «Регион Тур», - в частности сообщает издание.

Кроме этого, с организации был взыскан штраф около 2,4 млн рублей в пользу ведомства. Говоря об этой фирме, она была зарегистрирована как туристическое агентство и видимо предполагалось, что будет заниматься оказанием услуг спортивного, развлекательного и познавательного характера, но ничего такого не было. Тем более, что с момента регистрации, то есть с 2014 года, компания имела нулевые финансовые результаты – то есть фактически была пустышкой. А в конце сентября ее вовсе ликвидировали.

Помимо этого 11 октября суд расторг договор с ООО «Кемпинг Катуни». В этом случае штраф составил 5 млн рублей. И таких примеров несколько.