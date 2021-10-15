Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2021 года составило 82 018

За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 335 случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2021 года за минувшие сутки увеличилось еще на 335 новых случаев и составило 82 018, сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 82 018 человек, в т. ч. 6106 детей. Выздоровели 60 269 человек (+71). Итого всего умерли 5 839 человек (+29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 309 человек (+0); короновирусная инфекция – 4 530 человек (+29), - говорится в обновленной статистике.

На сегодняшний день в стационарах остаются 3495 человек. Кроме того, лечение получают 418 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 773, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 274, - добавляет источник.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 21 бессимптомника и 262 пациентами, которые долечиваются от пневмонии.