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Здоровье15 октября 2021 11:12

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2021 года составило 82 018

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2021 года
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 335 случаев

За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 335 случаев

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2021 года за минувшие сутки увеличилось еще на 335 новых случаев и составило 82 018, сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 82 018 человек, в т. ч. 6106 детей. Выздоровели 60 269 человек (+71). Итого всего умерли 5 839 человек (+29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 309 человек (+0); короновирусная инфекция – 4 530 человек (+29), - говорится в обновленной статистике.

На сегодняшний день в стационарах остаются 3495 человек. Кроме того, лечение получают 418 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 773, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 274, - добавляет источник.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 21 бессимптомника и 262 пациентами, которые долечиваются от пневмонии.