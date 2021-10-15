В Барнауле мужчина с пистолетом устроил стрельбу

Стрельба на Малаховском кольце (Фото: скриншот видео со страницы https://vk.com/incident22)

Правоохранительные органы Барнаула проводят проверку по факту стрельбы, которую открыл житель краевой столицы утром в пятницу, 15 октября. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Сегодня утром в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Барнаулу поступило сообщение о конфликте между мужчинами на улице Малахова краевой столицы, - рассказывают в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Предварительно установлено, что участниками конфликта была трое мужчин: таксист и двое его пассажиров. Чтобы утихомирить клиентов водитель выхватил травматический пистолет и произвел выстрел в воздух. Как выяснилось, оружие было зарегистрировано в установленном порядке.

- Все доставлены в отдел полиции, где от граждан приняты заявления. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - добавляют в МВД.