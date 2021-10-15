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Происшествия15 октября 2021 9:02

Три машины пострадали в ДТП на трассе Барнаул-Павловск

Травмы получили четыре человека
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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ДТП на дороге Барнаул - Павловск (фото: скриншот видео со страницы https://vk.com/incident22)

ДТП на дороге Барнаул - Павловск (фото: скриншот видео со страницы https://vk.com/incident22)

Утром в пятницу, 15 октября, на трассе между Барнаулом и Павловском произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- На трассе Барнаул - Павловск произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, - говорится в коротком сообщении на странице паблика.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Авария произошла в нескольких километрах от поселка Прутской. Предварительно установлено, что 38-летний водитель за рулем Hyundai Accent двигаясь в направлении Павловска выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, а уже затем в него врезался Land Rover, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажир Hyundai, а также два пассажира из Toyota.