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Общество15 октября 2021 8:16

В Барнауле устранили повреждение тепловой магистрали на улице Деповской

Заполнение системы отопления уже началось
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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С 14 часов тепло начнут подавать в жилые дома и учреждения социальной сферы

С 14 часов тепло начнут подавать в жилые дома и учреждения социальной сферы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле аварийная бригада устранила повреждение на теплосетях, обнаруженное на улице Деповской. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В настоящее время работы по устранению повреждений на теплосетях завершены. Было задействовано 15 человек и 9 единиц техники, - добавил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

Он лично вместе с главой города Вячеславом Франком, а также его заместителем по городскому хозяйству Сергеем Пашковым побывал на месте повреждения.

На текущий момент уже началось заполнение системы отопления. В социальные учреждения и жилые дома его планируют начать подавать в 14 часов.