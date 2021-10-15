В Барнауле устранили повреждение тепловой магистрали на улице Деповской

С 14 часов тепло начнут подавать в жилые дома и учреждения социальной сферы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле аварийная бригада устранила повреждение на теплосетях, обнаруженное на улице Деповской. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В настоящее время работы по устранению повреждений на теплосетях завершены. Было задействовано 15 человек и 9 единиц техники, - добавил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

Он лично вместе с главой города Вячеславом Франком, а также его заместителем по городскому хозяйству Сергеем Пашковым побывал на месте повреждения.

На текущий момент уже началось заполнение системы отопления. В социальные учреждения и жилые дома его планируют начать подавать в 14 часов.