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Происшествия29 сентября 2021 15:13

На Алтае сельчанин завел роман с 14-летней школьницей

Обвиняемый признал свою вину
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Троицкого района предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. 29-летний сельчанин вступил в интимные отношения с 14-летней школьницей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

– Близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла шестнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности, – сообщают в пресс-службе СК.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.